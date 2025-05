"Freude und Stolz werden überwiegen"

"Natürlich sind wir jetzt erstmal enttäuscht und traurig. Wir sind Profis und hatten ein Finale erreicht. Natürlich wollten wir das gewinnen" , sagte der 27-jährige Angreifer.

Unter dem Strich aber überwog dann doch der Stolz auf das Erreichte: "Wir haben den Aufstieg in die 2. Liga geschafft und waren hier in Berlin. Wenn gleich die Feier losgeht, wird die Freude über das Erreichte überwiegen" , so Grodowski.

Autokorso von der Alm in die Innenstadt

Das wird auch bei den Fans nicht anders sein, wenn die Mannschaft am Sonntag nach der Rückkehr aus Berlin in einem Autokoros von der Alm in die Innenstadt fahren wird. Geschätzte 100.000 Fans waren nach Berlin gereist, in Bielefeld hatten sich Zehntausende zum Rudelgucken bei strömendem Regen auf dem Jahnplatz versammelt.