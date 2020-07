Der Weg zum großen Los ist genau zwei Spiele weit für die vier Klubs des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Die Halbfinals und das Finale müssen noch gespielt werden, dann steht der Landespokalsieger fest, der in der ersten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs auf keinen geringeren als den FC Bayern München trifft.

Im ersten Halbfinale spielt der 1. FC Düren im Stadtderby gegen den FC Viktoria Arnoldsweiler. Das Duell der beiden Mittelrheinligisten wird am 15. August, 17 Uhr, ausgetragen. Regionalligist Alemannia Aachen gastiert voraussichtlich am 16. August beim FC Pesch, ebenfalls Mittelrheinliga. Das Endspiel steigt dann im Rahmen des Finaltags der Amateure am 22. August (Live in der Sportschau und bei sportschau.de).