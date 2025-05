Bielefelds Mael Corboz - Kapitän, Spätentwickler und Geschäftsführer

Corboz: Bielefeld-Kapitän? Das war "unmöglich"

"Hier Kapitän zu sein - vor vier Jahren war das für mich unmöglich. Ich hätte gesagt: Das kann nicht passieren. Wie soll das passieren?", so Corboz. Vor viereinhalb Jahren, im Januar 2021, wechselte Corboz in die dritte Liga zum SC Verl, nachdem er zuvor bei seinen Stationen in Duisburg, Wattenscheid und den Go Ahead Eagles (zweite niederländische Liga) nicht wirklich auf sich aufmerksam machen konnte.

Klassenerhalts-Feier 2022 beim SC Verl: Trainer Kniat (l.) und Kapitän Corboz (r.)

In Verl aber lief es hervorragend von Beginn an für den Sohn französischer Eltern. Schon zur Saison 2021/22 übernahm Corboz, mittlerweile 26, das Kapitänsamt bei Verl, es sollte aber eine schwierige Saison werden. Die Verler entließen im Abstiegskampf den Trainer und holten im Februar 2022 einen gewissen Mitch Kniat. Verl hielt durch ein Remis am letzten Spieltag die Klasse, Kniat sollte aufgrund guter Leistungen seiner Mannschaft später von Arminia Bielefeld verpflichtet werden.

Wechsel von Verl zu Bielefeld

Corboz folgte seinem Trainer im Januar 2024 auf die Alm. "Ich bin als Kapitän vom SCV gegangen und mir war bewusst, dass nicht jeder das verstehen wird", so Corboz über seinen Vereinswechsel innerhalb der dritten Liga. Das bekannte Trainerteam, die größere Strahlkraft der Arminia, die Bedeutung des Vereins in der Stadt - der Mittelfeldmann entschied sich nach reiflicher Überlegung für den DSC: "Man weiß nicht, ob dieser Anruf nochmal kommt. Ich wollte diese Möglichkeit nicht verpassen."

Lauf- und zweikampfstark: Mael Corboz

Eineinhalb Jahre später lässt sich sagen: Corboz bereut die Entscheidung nicht. "Dass es nach 18 Monaten so aufgeht, das ist ein Traum", sagt Corboz. "Wir sind durch einige Tiefs gegangen. In dieser und in der letzten Saison. Wir haben sehr viel erlebt." Und doch wird Corboz in der kommenden Saison Zweitliga-Spieler sein, womöglich dekoriert mit dem DFB-Pokaltitel.

Arminia kegelte vier Bundesligisten aus dem Wettbewerb

Trotz der Siege gegen gleich vier Bundesligisten auf dem Weg ins Finale (Union Berlin, SC Freiburg, Werder Bremen und Bayer Leverkusen) gehen die Bielefelder selbstredend als Außenseiter in die Finalpartie gegen den Bundesligisten aus Stuttgart. Und doch: Die Bielefelder gewannen ihre Spiele gegen ihre höherklassige Konkurrenz so überzeugend und verdient, dass nicht wenige der Arminia den ganz großen Coup zutrauen.

Glaube an die eigene Stärke, den auch Corboz hat: "Was mich optimistisch macht, ist, dass wir gerade gut drauf sind. Dass wir selbstbewusst auftreten können. Dass wir eine Mannschaft haben, die als Gruppe gut funktioniert." Respekt vor Stuttgart habe Corboz, doch auf dem Platz werde man "alles dafür tun, die ein bisschen zu nerven". Und dann ist da ja noch Trainer Kniat, mit dem Corboz schon einiges erlebt hat, der sicher wieder "etwas Besonderes vorhat."

CEO eines Unternehmens - und jetzt im Pokalfinale

Sein Unternehmen und die Rolle als Geschäftsführer rücken für Corboz im Fußball-Umfeld in den Hintergrund. "In der Mannschaft lasse ich das Thema nicht komplett weg. Aber ich versuche, nicht so viel darüber zu reden. Wir sind hier, um Fußball zu spielen", so Corboz.

Die Arminia werkelt dennoch mit ihrem vielseitig talentierten Kapitän daran, nachhaltiger zu werden. "Ich arbeite eng mit anderen Akteuren im Verein, um unsere Nachhaltigkeitsidentität zu entwickeln", sagt Corboz. Zusammen mit dem Klub identifiziert er Verbesserungspotenziale - eine Maßnahme gibt's auch für die Partie am Samstag in Berlin: "Wir haben jetzt ein Mitfahrportal entwickelt und herausgebracht. Ich bin gespannt, wie das für das Pokalfinale angenommen wird."

Sprüche der Kollegen wird es dazu wahrscheinlich wieder geben. Corboz wird es verschmerzen können. Der Pokaltriumph winkt, Spiele in der 2. Bundesliga - und weitere Aufträge in Sachen Nachhaltigkeit im Fußball.

