Hart arbeiten um nicht schon im Achtelfinale auszuscheiden - wie im letzten Jahr, als Bayer ebenfalls am 05. Februar an einem Zweitligisten, damals an Heidenheim scheiterte.

Gegen den Zweitligist VfB Stuttgart wird der Niederländer daher keine Experimente wagen und auf sein gewohntes Personal vertrauen. Verzichten muss er allerdings auf die beiden defensiven Mittelfeldspieler Charles Aranguiz und Julian Baumgartlinger, der nach einem Schlag auf das Knie ausfällt.

"Neue Spieler brauchen immer ein bisschen Zeit" , sagte Bosz und verwies damit auf einen möglichen Startelfeinsatz von Edmond Tapsoba. Für Exequiel Palacios kommt ein Einsatz aber in Frage: "Ich sehe ihn als vollwertige Kraft, er hat von Anfang an einen sehr guten Eindruck gemacht" , so Bosz.

Video starten, abbrechen mit Escape Peter Bosz: "Pokal ist für uns momentan der wichtigste Wettbewerb". Sportschau. . 00:38 Min. . Verfügbar bis 04.02.2021. Das Erste.

Stand: 04.02.2020, 15:09