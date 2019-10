Einsatzgarantie für Torschütze Sabiri

Paderborns Trainer Steffen Baumgart kündigte an, seine Mannschaft in Leverkusen auf einigen Positionen verändern zu wollen. Schließlich steht schon am Freitag das nächste Bundesliga-Spiel bei 1899 Hoffenheim an. Mittelfeldspieler Abdelhamid Sabiri, der gegen Düsseldorf zum 1:0 traf, soll aber auf jeden Fall spielen.

Definitiv nicht mitwirken können die verletzten Uwe Hünemeier und Marlon Ritter, wie der Verein mitteilte. Ein Fragezeichen steht hinter Sven Michel, der aus dem Düsseldorf-Spiel eine Blessur am Schienbein davongetragen hat.

Bosz: "Wir müssen gewinnen"

Gegner Leverkusen steht in der Tabelle zwar ganze zehn Plätze vor den Paderbornern, die Stimmung bei der Werkself ist aber angespannt. "Der DFB-Pokal ist für uns ein wichtiger Wettbewerb, ich lege sehr viel Wert darauf. Wir wollen Dienstag gegen Paderborn nicht nur gewinnen, wir müssen gewinnen", sagte Trainer Peter Bosz nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg.

Allerdings geht auch Bayer nicht ohne Verletzungssorgen in die Partie. Sowohl Jungstar Kai Havertz als auch Abwehrchef Sven Bender drohen für das pokalspiel auszufallen. Havertz fehlte bereits am vergangenen Samstag beim 2:2 im Ligaspiel gegen Werder Bremen wegen Magenproblemen. Bender musste in dieser Begegnung bereits nach 24 Minuten wegen einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden.