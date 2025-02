Arroganz-Vorwurf und Gefühlschaos - Kölner nach Pokalpleite in Leverkusen frustriert

Als sich die Emotionen zumindest ein wenig reguliert hatten, konnte sich Dominique Heintz im den Katakomben der Leverkusener sogar ein kleines Lächeln abringen. Sehr " stolz " sei er auf die Leistung des Kölner Teams, auch wenn "die Niederlage natürlich weh tut ".

Das 2:3 (0:1, 2:2) n.V. im Viertelfinale des DFB-Pokals des 1. FC Köln bei Bayer 04 Leverkusen war eine dieser besonderen Partien, die es eigentlich nur in diesem Wettbewerb gibt - und wo das Adrenalin oft übersprudelt.

Ein Beispiel: "Was da bei Leverkusen teilweise rumläuft, mit welcher Arroganz, da muss ich mich beherrschen, was ich zu sagen habe" , schimpfte eben jener Heintz bei der ARD unmittelbar nach Spielschluss und sichtlich verbittert. "Was die reingerufen haben, wie die sich präsentiert haben und wie sie uns zum Schluss provoziert haben" , sagte er kurz darauf an anderer Stelle. Er finde es schade, "sie sind deutscher Meister und so eine gute Mannschaft, die haben es gar nicht nötig, uns nach dem Spiel so anzufallen und so arrogant zu sein".

Ausdruck der eigenen Enttäuschung

Der Kölner Verteidiger stand in diesen Momenten noch unter dem frischen Eindruck, gerade ein tragischer Verlierer geworden zu sein. Der Underdog aus Köln hatte den großen Favoriten aus Leverkusen stark geärgert war sogar hauchzart davor, der Werkself ein Bein zu stellen.

Die Gastgeber benötigten einen herbei gezitterten Last-Minute-Treffer, der noch für die Verlängerung sorgte. Der Bundesligaabsteiger aus Köln brachte den Double-Sieger ganz nah an den Abgrund - nur ein paar Sekunden, der allerletzte kleine Schubser, fehlten.

Die Anklage von Heintz war deshalb wohl vor allem ein Ausdruck der eigenen großen Enttäuschung. Diese enorme Dramatik und die sich überschlagenden Ereignisse hatten das Nervenkostüm eines jeden Spielers arg strapaziert.

Alonso nimmt der Diskussion die Energie