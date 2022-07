DFB-Pokal: Geht der "Kaansinn" gegen den 1. FC Nürnberg weiter?

Die Herausforderung ist gegen einen ambitionierten Zweitligisten wie Nürnberg selbstverständlich eine ungleich größere. Doch die Basis für Optimismus ist in dem Stadtteil Siegens, wo der FC seit 2007 zu Hause ist, groß: " Wir sind Meister geworden. Wir haben den Kreispokal gewonnen. Weil wir im Jahr 2022 kein einziges Pflichtspiel verloren haben ", sagt Nehrbauer. Dann geht man auch im DFB-Pokal nicht auf den Rasen, um sich nur bestmöglich aus der Affäre zu ziehen. " Wir hoffen mal auf dieses DFB-Pokal-Wunder am Ende des Tages ", so der Coach des 1. FC Kaan-Marienborn.