Nun warten Regensburg, KSC und Kiel auswärts

Nun stehen für Düsseldorf drei Auswärtspartien nacheinander auf dem Programm: Am Mittwochabend (20.45 Uhr) im DFB-Pokal bei Jahn Regensburg, am kommenden Sonntag in der Liga beim Karlsruher SC und am Samstag darauf bei Holstein Kiel. Im Pokal will man nicht - wie in den beiden Jahren zuvor - bereits in der 2. Runde scheitern, in der Liga droht das Saisonziel "oben mitspielen" bei weiteren Niederlagen schon früh in der Saison in weite Ferne zu rücken. Aktuell sind es acht Punkte Rückstand auf Platz drei.

"Das ist eine Situation, in der wir uns nicht wohlfühlen, die wir verändern wollen" , sagte Trainer Thioune in der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel in Regensburg. "Das Spiel wollen wir mit aller Macht gewinnen" . Er sprach von einem "Auswärtsfluch" , hielt dem aber sein persönliches gutes Omen dagegen: "Ich kann sagen, dass ich bislang all meine Auswärtsspiele im Pokal gewonnen habe."

Personell will der 48-Jährige kaum etwas verändern. "Jeder Spieler sollte in der Lage sein, drei Spiele in acht Tagen zu absolvieren" , sagte Thioune zum Thema Rotation während der englischen Woche. "Ich war mit den letzten beiden Auftritten aber nicht glücklich, deshalb würde ich auch die eine oder personelle Veränderung in Erwägung ziehen."

Weiter wichtige Spieler verletzt

Vor allem in der Offensive kam von den Düsseldorfer in Darmstadt (0:1) und gegen Nürnberg zu wenig - was aber auch der Verletztenmisere geschuldet ist. Mit Kapitän Andre Hoffmann (Muskelverletzung) und Jordy de Wijs (Rippenbruch) fehlen der Mannschaft zwei wichtige Innenverteidiger. Im Mittelfeld fällt der erfahrene Jorit Hendrix länger aus, im Angriff macht sich das Fehlen von Daniel Ginczek (Sehnenriss) und Rouwen Hennings deutlich bemerkbar. Zumindest Hennings wurde gegen Nürnberg wieder eingewechselt.