Krönung eines erfolgreichen Jahres

Für den VfL ist der Einzug in DFB-Pokal-Achtelfinale die Krönung eines sportlich erfolgreichen Jahres. Vor zwölf Monaten lag der VfL in der 2. Bundesliga mit 20 Punkten aus 18 noch auf Rang 14. In dieser Saison haben die Bochumer bereits 23 Punkte nach 13 Partien gesammelt und liegen auf Rang vier in Schlagdistanz zur Spitze. Der Sieg gegen Mainz hat nun noch einmal zusätzliches Selbstvertrauen gegeben.

Von einem möglichen Aufstieg wollte Trainer Reis nach dem Spiel am Mittwoch aber nicht sprechen. "Ich tu mich ein bisschen schwer mit dem Wort Aufstiegskandidaten. Die letzten Wochen waren immer ein Auf und Ab. Auf einmal bist du Aufstiegskandidat, bei der nächsten Niederlage bist du wieder ein Abstiegskandidat. Das geht in der zweiten Liga unheimlich schnell. Wir sind einfach froh, dass wir so eine gute Entwicklung genommen haben."

"Träume so lange es geht wachhalten"

Aufstiegsträume will Reis aber nicht verbieten, im Gegenteil: "Jeder hat natürlich Träume, die Fans träumen auch im Moment. Und ich habe gesagt, ich möchte mit der Mannschaft so lange es geht diese Träume wach halten. Da tut dieser Auftritt noch einmal gut. Das war ein krönender Abschluss an eine schwierige Zeit, gerade mit Corona."

Jetzt haben die Bochumer erst einmal ein paar Tage frei. Am 2. Januar geht es dann mit einem Heimspiel gegen Darmstadt 98 weiter.

Stand: 24.12.2020, 11:07