Im Duell zweier Regionalligisten aus Nordrhein-Westfalen setzte sich Borussia Bocholt mit 2:1 (2:0) beim VfR Schwarz-Weiß Warbeyen aus Kleve durch. Michelle Büning (3. Minute) und Alina Angerer (51.) erzielten die Treffer für Bocholt, den Gastgeberinnen gelang nur noch das späte 1:2 durch Jolina Opladen (90.).

Ausgeschieden ist hingegen die SpVg Berghofen. Der Regionalligist aus Westfalen kassierte eine 1:3 (0:2)-Niederlage beim Magdeburger FFC.

VfL Bochum am Montag in Kiel

Am Montag um 18.01 Uhr beginnt das letzte Spiel der ersten DFB-Pokalrunde der Frauen: Dann ist der VfL Bochum bei Holstein Kiel zu Gast - beide Teams spielen in der jeweiligen Regionalliga. Die Erstligavereine steigen erst in der zweiten Pokalrunde in den Wettbewerb ein.