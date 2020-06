Bayer-Damen stehen im Halbfinale des DFB-Pokals

Nach der Hoffenheimer Führung durch Maximiliane Rall (42. Minute) drehten die eingewechselte Milena Nikolic (66.) und Ivana Rudelic (92./111.) die Partie. Der TSG gelang in der Nachspielzeit der Verlängerung nur noch der Anschluss durch Tabea Waßmuth (120.+2).

In der vergangenen Saison erlebte Bayer im Pokalwettbewerb gegen Hoffenheim - ebenfalls im Viertelfinale - mit 1:7 ein Debakel. Damals hatte Rudelic, die nun zur Matchwinnerin avancierte, den Ehrentreffer für Leverkusen erzielt.

Finale soll am 4. Juli in Köln steigen

Die weiteren Viertelfinal-Begegnungen am Mittwoch (03.06.2020) bestreiten der SC Sand bei Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld (13.00 Uhr) sowie der Double-Gewinner VfL Wolfsburg beim Zweitligisten FSV Gütersloh (19.00 Uhr).

Die Frauen-Bundesliga hatte am vergangenen Wochenende ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen, die Saison der 2. Liga ist indes abgebrochen. Die Pokal-Vorschlussrunde wird bereits am 10. und 11. Juni ausgetragen. Das Finale soll am 4. Juli in Köln über die Bühne gehen. Alle Partien finden aufgrund der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Zuschauer statt.

Stand: 02.06.2020, 16:56