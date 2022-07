Im Elfmeterschießen konnte Köln-Torwart Timo Horn zwar den Versuch des Regensburgers Benedikt Saller abwehren; doch weil Jahn-Keeper Dejan Stojanović zunächst den Schuss von Julian Chabot und dann auch noch den von Kingsley Ehizibue parierte, behielten die Gastgeber die Oberhand.

Dass bei Köln zwei Verteidiger scheiterten und andere Spieler offenbar nicht antreten wollten, kommentierte Trainer Baumgart so: "Manchmal ist es aus der Situation heraus so, dass Spieler nicht wollen. Da möchte ich keine drängen" , sagte Baumgart.

Erneutes Kölner Aus nach Elfmeterschießen

Am Ende scheiterten die Kölner wie schon im Februar 2021 im Pokal-Achtelfinale erneut im Elfmeterschießen an Regensburg. Auch in der Saison 2021/22 waren die Kölner im DFB-Pokal im Elfmeterschießen an einem Zweitligisten gescheitert, nämlich im Januar 2022 am Hamburger SV.

FC-Verteidiger Timo Hübers sprach von einer "ernüchternden" Situation, das Pokal-Aus entscheide aber nicht darüber, ob die Saison gut oder schlecht werde. "Ab und zu hat uns die letzte Durchschlagskraft gefehlt" , analysierte er das Spiel in der ARD.

Modeste verletzt ausgewechselt

Ein Faktor war dabei möglicherweise auch die Verletzung von Anthony Modeste. Kölns Torjäger musste in der 94. Minute wegen Beckenproblemen ausgewechselt werden. Trainer Steffen Baumgart sagte, er habe aber nicht die Befürchtung, dass Modeste beim Bundesligastart gegen den FC Schalke 04 ausfalle. Verärgert war Baumgart jedoch, weil ein Pfiff von Schiedsrichter Felix Brych ausblieb, als der FC-Stürmer sich die Verletzung zuzog.