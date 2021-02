Trotz Corona: Essens Fans feiern Pokalsieg

Die Freude bei allen Fans von Regionalligist RW Essen am Dienstagabend war enorn. Immerhin hatte ihr Verein gerade Bundesligist Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal geworfen. Wo in normalen Zeiten Fans und Mannschaft gemeinsam solche Erfolge feiern würden, ist dies im aktuellen Lockdown kaum möglich. Viele der RWE-Sympthasisanten hielten sich an die diversen Regelungen zum Schutz vor Corona - feierten per Korso mit dem eigenen Wagen, mit Abstand oder per Feuerwerk.

Einige Anhänger jedoch zogen in Ansammlungen Richtung Stadion und Berliner Platz in Essen. Dabei hielten sie sich nicht an die Maskenpflicht oder an die vorgegebenen Abstandsregelungen und zündeten Pyrotechnik. Die Polizei und das Ordnungsamt Essen lösten diese Ansammlungen auf. "Am Stadion ging der Autokorso eine halbe Stunde. Dann mussten wir die Hafenstraße aufgrund der Abreise der Teams sperren" , gab die Polizei gegenüber dem WDR die Gründe für die Sperrung der Hafenstaße am Stadion an. Insgesamt seien die Feiern aber "relativ ruhig und ohne große Vorkommnisse" gewesen.

Video starten, abbrechen mit Escape Rot-Weiss Essen gegen Bayer Leverkusen - die Zusammenfassung. Sportschau. . 10:58 Min. . Verfügbar bis 02.02.2022. Das Erste.

red | Stand: 02.02.2021, 23:39