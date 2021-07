Dortmund gewinnt Pokalfinal-Fight gegen Leipzig

Was für ein DFB -Pokalfinale! Nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten hat Borussia Dortmund das Endspiel gegen RB Leipzig gewonnen. In der ersten Hälfte wurden die Sachsen förmlich vom Platz gefegt, in der zweiten versuchten sie alles, konnten das Spiel aber nicht mehr drehen. | sportschau