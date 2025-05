"Uns hat seit Sonntag eine Vielzahl weiterer persönlicher Nachrichten von Fans erreicht", teilte der Fußballverband auf der eigenen Webseite mit: "Wir sind bestürzt über die geschilderten Erfahrungen und werden allen Stadionbesuchern*innen, die sich an uns gewandt haben, persönlich antworten."

Lange Wartezeiten bei den Einlasskontrollen

Rund um das Finale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart in Berlin hatten sich etliche Fans der Arminia in den sozialen Medien über Chaos bei den Einlasskontrollen am Südtor des Olympiastadions beschwert. Unter anderem habe es lange Wartezeiten gegeben, einige Fans hatten den Anpfiff verpasst. Kontrollen seien extrem langsam gewesen, die Kommunikation der Verantwortlichen vor Ort mangelhaft.

Ein WDR-Reporter vor Ort bestätigte die Probleme, berichtete von Menschen, die über zwei Stunden in der prallen Sonne auf den Einlass warten mussten. Nur wenige Drehkreuze seien nutzbar gewesen, die Einlasstore seien personell extrem dünn besetzt gewesen. Nicht viel habe gefehlt, um die gereizte Stimmung in Richtung einer Massenpanik kippen zu lassen.