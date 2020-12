Eberl/Schippers - Borussias Erfolgs-Architekten bleiben an Bord

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren beiden Führungskärften im operativen Bereich die Herausforderungen der nächsten Jahre angehen können" , heißt es in einer Stellungnahme von Bundesligist Borussia Mönchengladbach am Sonntag auf der vereinseigenen Website. Die Rede ist von Sportdirektor Max Eberl und Geschäftsführer Stephan Schippers. Mit beiden Verantwortlichen verlängerte die Borussia die Verträge vorzeitig bis 2026.

Beide seit 1999 im Klub

"Max Eberl und Stephan Schippers stehen mit ihrer Arbeit für den erfolgreichen und nachhaltigen Weg, den unsere Borussia in den letzten Jahren gegangen ist" , heißt es in der Mitteilung weiter. Und in der Tat ist einiges seit dem Amtsantrittt der beiden passiert: Eberl und Schippers gelten als Architekten eines steten sportlichen Aufschwungs am Niederrhein.

Schippers begann seine Funktionärskarriere als Leiter der Geschäftsstelle 1999, ist sogar in Mönchengladbach geboren. Auch Eberl kam 1999 - noch als Fußball-Profi - zur Borussia und ging anschließend nie wieder weg vom Niederrhein. 2004 wechselte er vom Feld in die Funktionärsriege. Nach vier Jahren als Nachwuchskoordinator übernahm er im Oktober 2008 die Gesamtausrichtung des Klubs als Sportdirektor.

Eberl: "Versuchen, große Vereine hinter uns zu lassen".

Mit Kontinuität zum Erfolg

Damals waren die "Fohlen" gerade aus der 2. Liga wieder aufgestiegen. Doch mit dem Erfolgs-Duo Eberl und Schippers setzte der Aufschwung ein. Unter ihre Ägide fällt das Durchsetzen in der Relegation in letzter Sekunde 2011, als Igor de Camargo die Borussia in der Eliteklasse hielt, genauso wie das erstmalige Erreichen der Champions League nur ein Jahr später mit Trainer Lucien Favre.