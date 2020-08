"Sechser im Lotto": Dürens immense Vorfreude auf die Bayern

" Wir fahren jetzt nach Düren, und dann hauen wir da einen raus ", hatte Siegtorschütze Adis Omerbasic schon nach dem Abpfiff im Bonner Sportpark Nord angekündigt. Der 25-Jährige, der erst am Freitag verpflichtet worden war, freute sich wie alle auf das ungleiche Duell gegen den Branchenprimus: " Es ist geil, gegen eine der besten Mannschaften der Welt zu spielen. Das wird ein einmaliges Erlebnis ."

Nach zwei Tests kommen die Bayern zum ersten Pflichtspiel

Dürens Klubpräsident Wolfgang Spelthahn

Man werde auch gegen die übermächtigen Bayern " alles reinwerfen und 110 Prozent geben ". Zu zwei Testspielen waren die Bayern in der Vergangenheit schon nach Düren gereist. Nun kommt der deutsche Rekordmeister zu einem Pflichtspiel: " Das ist einfach ein Sechser im Lotto ", sagte Klubpräsident Wolfgang Spelthahn, seit 52 Jahren glühender Bayern-Fan: " Der ganze Verein ist euphorisiert. "

Diese Euphorie wurde von den Münchnern am Finaltag der Amateure nochmals befeuert. Bayern-Trainer Flick verschickte aus Lissabon eine Whatsapp-Nachricht an ein Vereinsmitglied (" Herzlichen Glückwunsch zum großen Erfolg. Wir freuen uns auf das Spiel "). Auch Nationalspieler Sane textete einem früheren Jugendspieler, der jetzt in Düren kickt.

