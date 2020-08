Die Dürener stimmten zu - wohl auch verbunden mit der Hoffnung, dass im Oktober eventuell wieder Zuschauer ins Stadion dürfen. Düren hatte für diesen Fall auch einen möglichen Umzug in das Stadion in Köln-Müngersdorf in Erwägung gezogen. Wahrscheinlich wird die Partie aber nun in der Münchner Arena ausgetragen.

Die Ansetzungen der 1. Runde mit NRW-Beteiligung:

Samstag, 12. September (15.30 Uhr)

FC Oberneuland - Borussia Mönchengladbach (Spielort Mönchengladbach)

FV Engers 07 - VfL Bochum (Spielort Bochum)

VSG Altglienicke - 1. FC Köln (Spielort Köln)

RSV Meinerzhagen - SpVgg Greuther Fürth (Spielort Fürth)

Samstag, 12. September (18.30 Uhr)

FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf

Sonntag, 13. September (15.30 Uhr)

Bester Amateur BFV - Schalke 04

Eintracht Norderstedt - Bayer Leverkusen (Spielort Leverkusen)

SC Wiedenbrück - SC Paderborn

Montag, 14. September (18.30 Uhr)

Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld

Montag, 14. September (20.45 Uhr)

MSV Duisburg - Borussia Dortmund

Donnerstag, 15. Oktober (20.45 Uhr)

1. FC Düren - Bayern München (Spielort München)

Video starten, abbrechen mit Escape Erste Runde im DFB-Pokal - Die komplette Auslosung. Sportschau. . 27:16 Min. . Verfügbar bis 26.07.2021. Das Erste.

Stand: 27.08.2020, 13:45