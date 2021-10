Borussia Mönchengladbach - Bayern München (Mittwoch, 20.45 Uhr)

Am ersten Spieltag sorgten die Gladbacher für Furore und trotzten dem Rekordmeister ein Unentschieden ab, hatten in den Schlussminuten sogar zweimal Pech, dass ihnen ein Strafstoß verwehrt wurde. Seitdem haben sich die beiden Teams jedoch in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Bayern ist wieder das Maß aller Dinge in der Liga, hat von den folgenden 13 Pflichtspielen zwölf gewonnen. Gladbach dagegen enttäuschte bislang, belegt in der Bundesliga lediglich Rang zwölf.

Auch ein Blick auf die Pokalhistorie der beiden Mannschaften macht den "Fohlen" keine Hoffnung. Sechsmal trafen die Borussen und die Bayern bisher in diesem Wettbewerb gegeneinander an, jedes Mal zog München in die nächste Runde ein. Und auch der heutige Gladbacher Trainer Adi Hütter hat unliebsame Erfahrungen mit den Bayern im Pokal gehabt. 2020 endete sein damaliger Siegeszug als Frankfurter Trainer im Halbfinale in München.