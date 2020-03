Nach dem bitteren Remis gegen Hertha BSC im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf am Dienstagabend (02.03.2020/18.30 Uhr) die Chance, zum ersten Mal seit der Saison 1995/96 wieder in das Halbfinale des DFB -Pokals einzuziehen. Gegner ist der Viertligist 1. FC Saarbrücken.

Die "3:3-Niederlage" (Fortuna-Trainer Uwe Rösler) gegen Hertha am Freitag, als Düsseldorf zur Pause mit 3:0 führte, sei inzwischen verdaut, sagte Rösler am Montag. "Wenn man das richtig verarbeitet, kann es noch ein sehr wichtiges Spiel in dieser Saison werden. Entscheidend ist, wie man reagiert, dass man wieder aufsteht".