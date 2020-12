Bochum will sich gegen Mainz nicht verstecken

Der VfL Bochum hat nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen den FC Heidenheim am Freitag den Anschluss an die Spitzengruppe in Liga zwei halten können. Der VfL überwintert, mit einem Zähler Rückstand auf den dritten Platz, auf Platz vier.

Wiedererstarktes Bochum gegen formschwaches Mainz