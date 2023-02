Die Frauen-Bundesligisten SGS Essen und 1. FC Köln spielen am Dienstagabend (beide 18 Uhr) im Viertelfinale des DFB -Pokals um den Einzug in die nächste Runde. Essen tritt beim ambitionierten Zweitligisten RB Leipzig an, der 1. FC Köln empfängt den Bundesliga-Spitzenreiter VfL Wolfsburg im Sportpark Höhenberg.