Wenn er an seine Spielerzeit zurückdenkt, geht ihm das Herz auf. "Es war die beste Zeit. Ich bin dafür sehr dankbar" , erinnert er sich an seine Jahre als Fußballer, in denen er viel erreichte. Er spielte die Weltmeisterschaft 1994 und wurde im selben Jahr Afrikameister, 1996 holte er mit Nigeria den Olympiasieg, in einer Zeit, als er für den 1.FC Köln spielte (1995-1997). Später wurde der Mittelfeldmann mit Borussia Dortmund Deutscher Meister (2002) und mit Ajax Amsterdam holländischer Meister.

Sunday Oliseh bei dem WM 1994 mit Nigeria gegen Argentinien

"Ich habe als Kind davon nicht zu träumen ge wagt", blickt er zurück und hebt die Afrikameisterschaft 1994 und den Olympiasieg 1996 besonders hervor. Noch heute trifft er sich regelmäßig in Lagos mit den alten Teamkameraden.

Große Herausforderung in Straelen

Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, Afrikameisterschaft - aktuell sieht Olisehs Fußballerleben etwas anders aus. Seit Juni ist er neuer Trainer beim SV Straelen in der Regionalliga West. Oliseh hat eine knifflige Aufgabe übernommen. Die Straelener sind einer der Underdogs der Liga. Sie stehen vor einem großen Umbruch.

19 Spieler haben den Klub vor der neuen Saison verlassen. "Das ist eine große Herausforderung für mich" , sagt Oliseh. Aber auch dafür ist er dankbar. Fast täglich pendelt er aus dem belgischen Eupen, wo er seit Mitte der 90er Jahre mit seiner Familie (Frau und Tochter, der 25-jährige Sohn ist schon ausgezogen) wohnt, zum Training nach Straelen.

Sprachgenie und Multikulti-Truppe

Sein neu zusammengestelltes Team ist ein bunter Mix aus jungen Spielern, die aus 14 (!) verschiedenen Nationen kommen. "Ich spreche sieben Sprachen. Ich freue mich auf diese Truppe", sagt Oliseh und glaubt, dass ihm seine sprachliche Gewandheit im persönlichen Austausch mit den Spielern sehr helfen wird. "Nur japanisch muss ich jetzt noch lernen", sagt der Coach mit Blick auf die beiden Japaner in seinem Team.

Oliseh mit Kevin Wolze, dem sportlichen Leiter des SVS

Überhaupt ist die Freude bei Sunday Oliseh groß, wieder auf dem Platz. Sein letztes Trainerengagement bei Fortuna Sittard in der zweiten holländischen Liga ist vor vier Jahren im Streit geendet. In der Corona-Zeit war es nicht leicht, einen neuen Job zu finden. Oliseh überbrückte die Zeit und gründete eine eigene Firma für Spielanalysen.

Kleines Fußballfest ggen St. Pauli

Nun geht es mit frischen Kräften an die neue Aufgabe in Straelen. Und da wartet am Samstag (29.07.2022, 13 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs ein dicker Brocken. Zweitligist FC St. Pauli kommt an den Niederrhein. Die Straelener weichen dafür in die Duisburger Arena aus. Es soll ein kleines Fußball-Fest werden.

"Wir hoffen, dass 10.000 Zuschauer kommen", sagt Straelens neuer sportlicher Leiter Kevin Wolze. Alle sind gespannt, wie sich Sunday Olisehs Multikulti-Truppe schlagen wird.