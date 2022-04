Die Regelung sieht vor, dass der DFB-Pokalsieger einen Startplatz in der Gruppenphase der Europa League sicher hat. Normalerweise qualifiziert sich zudem der Tabellenfünfte der Bundesliga ebenso für die Gruppenphase, während der Sechste in der Europa Conference League (ECL) antreten darf. Landet aber der Pokalsieger zum Saisonende in den Top Sechs der Bundesliga, bekommt der Tabellensiebte ein Ticket für die ECL.