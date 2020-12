Wenn in der DFB-Pokal-Auslosung die Zettel gezogen werden, hoffen die meisten unterklassigen Vereine auf das große Los. Ein Bundesligist soll es bitte sein, am besten ein richtiger Top-Klub aus der Kategorie Bayern München, Bayer Leverkusen oder Borussia Dortmund. Dass allerdings Union Berlin für den SC Paderborn 07 nun einmal das große Los sein würde, hatte wohl niemand so erwartet.

Paderborn vom ehemaligen Mitaufsteiger überflügelt

Vor allem nicht im Mai 2019, als der SC Paderborn als Tabellenzweiter vor Union, das sich erst noch durch die Relegation gegen den VfB Stuttgart quälen musste, in die Bundesliga aufstieg. Wenn am Dienstagabend (20.45 Uhr) Paderborn in Berlin zur zweiten Runde im DFB-Pokal antritt, trifft der SCP auf seinen ehemaligen Mitaufsteiger. Doch die Vorzeichen haben sich nun geändert: Berlin hielt die Klasse und gehört momentan auf Platz sechs zu den Top-Klubs der Bundesliga, Paderborn steht nach dem Abstieg auf dem elften Rang in Liga zwei.