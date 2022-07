Kein Theken-Team: SV Rödinghausen will 1899 Hoffenheim ärgern

Starker Auftakt gegen Köln

Anders als Hoffenheim ist Rödinghausen bereits in die Saison gestartet. Gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln gab es gleich einen deutlichen 5:0-Erfolg. Die Stimmung in der Mannschaft sei entsprechend gut, sagt Müller: " Köln hatte einen kompletten Kaderumbruch. Wir haben sehr aggressiv gespielt. Aber wir wissen auch, dass das am Sonntag ein ganz anderes Spiel wird."

Mit welcher taktischen Marschrichtung Trainer Carsten Rump diese Herausforderung mit seiner Mannschaft angehen will, verrät Müller indes nicht: "Es gibt verschiedene Optionen. Wir freuen uns auf dieses Spiel und sind auf alles vorbereitet. Aber wenn Hoffenheim etwas anbietet, wollen wir da sein."

Schöne Pokalerinnerungen

An den DFB-Pokal erinnern sich in Rödinghausen eigentlich alle gerne. Denn der Klub hat schon ein paar gute Erfahrungen mit diesem Wettbewerb gemacht. In der Saison 2018/19 etwa gelang nach einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen den damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden der Einzug in Runde zwei. Und dort wartete kein Geringerer als der FC Bayern. Gegen den Rekordmeister unterlagen die Ostwestfalen damals nur knapp mit 1:2. Eine Sensation lag in der Luft.

Und auch in der Saison darauf haben sich die Rödinghausener Kicker erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb verabschiedet. Gegen den Bundesligisten SC Paderborn zogen sie in der ersten Pokalrunde erst nach einem 5:7 im Elfmeterschießen den Kürzeren.

Konzept für Kaderplanung

Ähnlich konkurrenzfähig wollen sich die Ostwestfalen in diesem Jahr auch wieder zeigen. "Es ist eine qualitativ hochwertige Mannschaft" , sagt Rödinghausen-Coach Rump mit Blick auf den aktuellen Kader seiner Mannschaft. Für die Rödinghausener Kaderplanung gibt es derweil feste Regeln. Neben einer Gehaltsobergrenze lege man viel Wert auf den Charakter. "Wir wollen Spieler, die menschlich passen. Wir brauchen eine Kabine, in der es passt" , so Müller.

Rödinghausen will um Aufstieg mitspielen

Fünf Mal in Folge gelang dem Verein zuletzt eine Top-Sechs-Platzierung in der Regionalliga West. In der Saison 2019/20, in der das Team sich sogar die Meisterschaft sicherte, verzichtete der Klub auf den Aufstieg in die 3. Liga. Der Grund: Das Rödinghausener Stadion konnte nicht die damals vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) geforderte Kapazität von 10.000 Zuschauern vorweisen. Die Rödinghausener hätten deshalb in ein anderes Stadion umziehen müssen.

Doch die Zeiten haben sich auch im Verband geändert. Mittlerweile gibt es variablere Möglichkeiten, die DFB-Bedingungen zu erfüllen. Deshalb liebäugeln die Klub-Verantwortlichen zukünftig auch mit dem Aufstieg in die 3. Liga. " Temporäre Zusatztribünen, die man auf- aber auch wieder abbauen kann, das ginge schon. Aber um aufzusteigen muss man eine Saison spielen, in der man konstant punktet und man darf nicht wie im letzten Jahr zu viele Punkte liegen lassen" , sagt Müller.

Hoffenheim soll Probleme bekommen