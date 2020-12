Der Franzose war am Dienstag als einer von drei Spielern neu in die Startelf gerutscht und dankte es Trainer Markus Gisdol mit seinem ersten Saisontreffer nur Sekunden vor der Pause.

Es war eine verdiente Führung nach einer ersten Hälfte in der der FC deutlich mehr Ballbesitz und auch ein Plus an Chancen hatte. Wirklich zwingend wurde es lange Zeit jedoch nicht. Es mangelte an Tempo, Ideen und Präzision, um den Zweitligisten vor größere Probleme zu stellen. Das änderte sich nach einer guten halben Stunde und einem Lattentreffer durch Ellyes Skhiri.

Starke Phase vor der Pause

Danach erspielte sich Köln weitere gute Möglichkeiten, doch sowohl beim Schuss von Dimitris Limnios als auch bei Ondrej Dudas Versuch bekamen die Osnabrücker noch ein Bein dazwischen. Dann kam der Auftritt von Modeste, der nach perfektem Pass von Duda den Ball mit etwas Glück über die Linie brachte.