"Osnabrück überrascht mich in der Analyse. Sie spielen sehr frech und mutig Fußball" , sagte der FC -Coach am Montag auf der Pressekonferenz. Die Niedersachsen versuchten, "Dinge über Kombinationsfußball zu lösen. Das ist beachtlich. Darauf müssen wir uns einstellen. Ich freue mich auf die Herausforderung" , so Gisdol.

Wenig Zeit zum Kraft tanken

Erst am Samstag waren die Rheinländer in der Bundesliga im Einsatz und erzielten mit einer disziplinierten Defensivleistung ein 0:0 beim Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig. Gisdol wollte zur Bedeutung der kommenden Partie gegen den Zweitliga-Neunten aus Osnabrück gar nicht so viel sagen: "Wenn du nur zwei Tage Zeit hast und gegen einen richtig guten Zweitligisten spielst, den du als Gegner nicht kennst, bindet die Analyse dieses Gegners meine Energie - nicht die Frage, wie wichtig das Spiel am Dienstag ist."