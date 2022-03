Roland Sallai war es, der für die Freiburger in der 120. Minute zum entscheidenden 1:2 (0:0, 1:1) nach Verlängerung traf. In der regulären Spielzeit hatte Nils Petersen den SC Freiburg in der 51. Minute in Front gebracht, der eingewechselte Sebastian Polter konnte für den VfL nach 64 Minuten per Kopf zum 1:1 ausgleichen.

Das vorläufige "Spiel des Jahres" für den VfL Bochum hatte mit einem Feuerwerk begonnen. Allerdings außerhalb des Stadions: Auf dem Vorplatz hatten die VfLer mit Anpfiff ein paar - in diesen Tagen sicher eher zweifelhafte - Raketen gezündet. Derart spektakulär ging's innerhalb der Arena leider zunächst nicht zu.

Kampf und Leidenschaft statt spielerischer Glanz

Beide Teams hatten Mühe, spielerisch in die Partie zu finden. Zuviel Wert wurde von allen Beteiligten auf Einsatz, Kampf und Leidenschaft gelegt. Intensive Zweikämpfe statt elegant herausgespielte Torchancen - dafür stand die erste Halbzeit dieser Partie.

Die Torchancen blieben auf der Strecke. Mit ein wenig gutem Willen konnte man dem VfL zwei durch Gerrit Holtmann (5. und 45. Minute) gutschreiben, Freiburg hatte durch Vincenzo Grifo (27.) und Petersen (38.) ebenfalls eher Halbchancen.