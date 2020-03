Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Kenan Karaman, der gegen Berlin doppelt getroffen hatte, für Adam Bodzek ins Spiel. Karaman legte in der 52. Minute nach guter Vorarbeit von Erik Thommy für Ofori auf, doch Saarbrückens Batz zeigte eine Glanzparade. Bei einem weiteren Konter des FCS musste Kastenmeier gegen Gilian Jurcher (62.) zur Ecke klären. Eine Minute später hatte Düsseldorfs Ofori eine Riesenchance, doch auch dieser Schuss verfehlte das Tor.

Fortuna-Keeper Kastenmeier legt Ausgleich auf

Fortuna kam zu einigen Abschlüssen, aber es fehlte die Durchschlagskraft. In der 81. Minute zeigte Batz die nächste Glanzparade gegen Hennings. Nach einem Foul an Karaman im Strafraum hatte Hennings (83.) per Elfmeter die Chance zum Ausgleich, doch Batz kratzte den Ball aus der unteren rechten Ecke. In der letzten Minute gelang dann doch der spektakuläre Ausgleich: Fortunas Keeper Kastenmeier legte mit einem Kopfball für "Zanka" Jörgensen (90.) auf, der den Ball per Kopf über die Linie drückte.

In der ersten Hälfte der Verlängerung war Saarbrücken die aktivere Mannschaft, Sebastian Jacobs (99.) Kopfball verfehlte sein Ziel nur knapp. Im zweiten Durchgang hielt Düsseldorf wieder mehr dagegen, ein Treffer fiel aber nicht.