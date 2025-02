Pokal gegen Köln: Bayer kann sich (eigentlich) nur selber schlagen

Das gilt umso mehr, da die Leverkusener vor heimischer Kulisse antreten. Ihre Bilanz in der BayArena ist beeindruckend: Von den vergangenen 50 Heimspielen gewann Bayer 39, nur zweimal ging die Werkself am Ende als Verlierer vom Platz. Neben RB Leipzig war es ausgerechnet der 1. FC Köln, der aus Leverkusen drei Punkte entführen konnte.

Alonso erwartet hitziges Derby