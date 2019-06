DFB-Pokal: Uerdingen empfängt Dortmund in Düsseldorf

Drittligist KFC Uerdingen empfängt in der 1. Runde des DFB-Pokals den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund. Dies ergab die Auslosung am Samstag (15.06.2019) in Dortmund.