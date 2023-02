Mehr Optionen für Thioune in Nürnberg

Die gute Nachricht für Thioune: Im DFB-Pokal-Achtelfinale beim Liga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg am Mittwoch (18.30 Uhr) stehen Klarer, Sobottka und Kownacki wieder zur Verfügung. Zimmermann erlitt dagegen eine Muskelverletzung und wird vorerst fehlen, ebenso wie Michal Karbownik.

Auf den Außenverteidigerpositionen rücken Benjamin Böckle und Takashi Uchino in den Fokus. Diese "haben in den letzten Wochen immer wieder bei der U23 gespielt" , erklärte Thioune auf der Pressekonferenz am Dienstag. "Beide bieten sich an. Die Position von Matthias Zimmermann kann wie zuletzt auch von Tim Oberdorf gespielt werden. Es gibt auch Gedanken, das System umzustellen, um etwas anzubieten, was den Gegner vor Probleme stellen kann."

1. FC Nürnberg steckt in der Krise

Einen Gegner, der tief in der Krise steckt. Die Franken unterlagen zuletzt im prestigeträchtigen Derby bei der SpVgg Greuther Fürth (0:1) und rutschten auf Relegationsrang 16 ab. Auch den Rückrundenauftakt gegen den FC St. Pauli hatte der FCN zuvor verloren (0:1). Besonders im Angriff hakt es: 16 erzielte Treffer in 19 Spielen sind der schlechteste Wert der 2. Liga.

Grund genug also für Thioune, eine selbstbewusste Marschroute vorzugeben. Der 48-Jährige erklärte: "Ich habe alle Pokalrunden schon mal gespielt – außer das Finale. Ich will maximalen Erfolg haben und eines Tages nicht nur um Punkte in Berlin spielen, sondern um einen Titel."

