Die unbequeme Art der Bochumer durfte der BVB auch schon in dieser Saison erfahren: Auf eigenem Platz sprang diese Saison für Dortmund in Bochum lediglich ein 1:1 raus, erst fünf Minuten vor dem Ende gelang den Gästen der Ausgleich.

Terzic sicher: "Früher im Kinderzimmer war es auch so"

Dortmunds Trainer Edin Terzic sieht das Aufeinandertreffen der Schlotterbeck-Brüder im sogenannten "kleinen Revierderby" als Extra-Motivation für seinen Innenverteidiger. "Wenn ich jeden Tag sehe, wie sehr Nico gewinnen will, bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass es früher im Kinderzimmer auch so war" , sagte Terzic. Auch er hat eine Bochumer Vergangenheit: An der Ruhr-Uni hat er Sportwissenschaften studiert.

Ein weiterer Protagonist des Pokalabends könnte Dortmunds Stürmer Sébastien Haller werden. Er traf zuletzt beim überzeugenden 5:1-Sieg über Freiburg erstmals nach seiner Hodenkrebserkrankung vor der "Gelben Wand" im Westfalenstadion. "Wir tauschen uns jeden Tag aus und dann entscheiden wir, für wie viele Minuten es reicht" , sagt Terzic über den Ivorer. Definitiv fehlen wird im Angriff Karim Adeyemi (Rotsperre).

Bochum-Trainer Letsch erfreut über "Qual der Wahl"

Auch Terzics Gegenüber Letsch kann fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. "Ich bin sehr glücklich über die Situation, dass wir die Qual der Wahl haben" , sagte der 54-Jährige am Dienstag und sprach von einer "Luxussituation" . Verteidiger Cristian Gamboa fällt als einziger Feldspieler aus.

