1.FC Köln: Die neue Rolle als "krasser Außenseiter"

Gerhard Struber war ein bisschen fasziniert von diesem Fußballspiel. Der Trainer des 1. FC Köln war beim 3:1 von Bayer 04 Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim vor Ort dabei und hat bleibende Eindrücke mitgenommen. " Es ist schon toll, was Xabi Alonso für Lösungen für alle Situationen parat hat. Es ist egal, ob im Angriff, bei Standardsituationen, wo auch immer" , sagte der FC-Coach.

Dass Strubers Interesse an dem ungeliebten Nachbarn gerade jetzt so groß ist, liegt natürlich daran, dass die Leverkusener der nächste Gegner der Kölner sein werden. Am Mittwoch (5.2.2024) treffen die beiden Teams in der Leverkusener Arena im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander. "Das ist eine neue Rolle. Das ist das erste Mal in dieser Saison, dass wir krasser Außenseiter sind" , sagte Struber mit Blick auf die Begegnungen der Kölner in der 2. Bundesliga.

Ewige Bundesliga-Tabelle

Der Deutsche Meister und Pokalsieger trifft auf den Erstligaabsteiger - unterschiedlicher könnten die Ausgangsvoraussetzungen für dieses Derby kaum sein. Dass die Werkself vor dem Aufeinandertreffen am vergangenen Wochenende nun auch noch in der Ewigen Bundesliga-Tabelle mit nun zwei Punkten Vorsprung (2.486) an den Kölnern (2.484) vorbei gezogen ist, verleiht der Begegnung - zumindest bei den Anhängern auf beiden Seiten - nochmal zusätzliche Brisanz.