Dortmunds Kampf gegen Müdigkeit und Eintracht-Trauma

Im letzten Spiel des Jahres geht es für Borussia Dortmund am Dienstagabend bei Eintracht Braunschweig um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Partie in Niedersachsen ist das dritte Auswärtsspiel in Serie für die Schwarz-Gelben und gleichzeitig das dritte Spiel unter Trainer Edin Terzic.

Der Coach kassierte mit seiner Mannschaft zuletzt eine 1:2-Niederlage bei Union Berlin, was den Optimismus von Terzic aber nicht schmälert: " Wir haben die Fehler aufgearbeitet und sind guter Dinge, dass wir sie morgen abstellen ", sagte der 38-Jährige und ergänzte: " Ab sofort geht es darum, gegen Braunschweig eine sehr gute und frische Mannschaft zusammenzustellen, die ihre PS auf den Rasen bringt. "

Video starten, abbrechen mit Escape Edin Terzic: "Geht darum, unsere Pace auf den Platz zu bekommen". Sportschau. . 01:46 Min. . Verfügbar bis 21.12.2021. Das Erste.

Müder BVB hofft auf Hazard-Comeback

Dies sei nach diesem anstrengenden Jahr jedoch " nicht ganz einfach ", hat Terzic bei seinem Team " eine gewisse Müdigkeit " ausgemacht. Da käme ein Comeback von Thorgan Hazard sehr gelegen. Der Belgier kehrte nach einer Muskelverletzung am Montag wieder auf den Trainingsplatz zurück. Terzic ließ aber offen, ob zumindest ein Kurzeinsatz des 27-Jährigen denkbar sei.