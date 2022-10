Der blecherne Traum ist jedoch in Gladbach geblieben. 1995 durften die Borussen letztmals eine Trophäe in die Höhe stemmen, und zwar genau die, die es auch 28 Jahre später am 3. Juni 2023 sein soll - der DFB-Pokal.

Duell auf "Bundesliga-Niveau" in Darmstadt

In der ersten Runde war der SV Oberachern eine sehr kleine Hürde auf dem Weg nach Berlin, mit 9:1 schossen sich die Borussen eine Woche vor dem Start der Bundesligasaison schonmal warm. Der zweite Gegner wird da ein ganz anderes Kaliber, denn wenn es nach den aktuellen Tabellenständen ginge, wäre es ein Ligakonkurrent. Am Dienstag trifft Gladbach auswärts auf den SV Darmstadt 98 (20.45 Uhr, live im Ersten und im Livestream auf sportschau.de), derzeit Spitzenreiter in der 2. Liga.

" Wir sind Borussia Mönchengladbach, wir sind der Favorit. Aber das wird ganz schwer. Uns erwartet Bundesliga-Niveau ", sagte Gladbach-Trainer Daniel Farke. " Dazu haben sie die Fans im Rücken, die sie bei Flutlicht nach vorne peitschen werden. Aber wir wollen Weiterkommen, wir sind gierig. "

Thurams Nicht-Verkauf zahlt sich aus