Die etwas komisch anmutende Aktion hatte aber noch einen anderen Hintergrund. Denn Hannawald wollte sich mit dem Kuchen für die schwere Partie im DFB-Pokal-Achtelfinale, das er dem SCP als Losfee beschert hatte, entschuldigen. Am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD) müssen die Paderborner bei Bundesligist Borussia Dortmund antreten.

Baumgart: "Kann kein besseres Los geben"

SCP-Trainer Steffen Baumgart nahm den Kuchen dankend an, die Entschuldigung hingegen nicht: "Ich glaube, dass es im DFB-Pokal gar kein besseres Los geben kann als Borussia Dortmund" , sagte der 49-Jährige. Das bekräftige Baumgart auch am Montag noch einmal: "Wir wollen die Aufgabe mit Freude, Spaß und Zuversicht an gehen. Um das geht es."

Der SCP hat bittersüße Erinnerungen an das Dortmunder Stadion. In der Hinrunde der vergangenen Bundesliga-Saison führte der SCP zur Pause sensationell mit 3:0, musste dann in der Nachspielzeit aber den Ausgleich hinnehmen. Für Baumgart spielt dieses Spiel keine Rolle mehr. "Ich lebe nicht in der Vergangenheit" , sagte er.

SCP im gesicherten Mittelfeld

Was zählt, ist also die Gegenwart. Und die sieht den SCP aktuell mit 26 Punkten im gesicherten Mittelfeld der 2. Bundesliga. Für einen Bundesliga-Absteiger ist das auf den ersten Blick eine ernüchternde Bilanz. Baumgart wurde während der Saison aber nicht müde zu betonen, dass der SCP kein normaler Bundesliga-Absteiger sei.