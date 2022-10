Ernüchternde Bilanz

Der Coach versucht Optimismus auszustrahlen, auch wenn ihm so langsam Zweifel kommen dürften, ob einige seiner Spieler den hohen Herausforderungen gewachsen sind. Zu wenig Engagement, zu wenig Laufbereitschaft, zu wenig Willen, die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen. Eine für ein vermeintliches Spitzenteam ernüchternde Biilanz. "Wir haben über die Gesamtsituation gesprochen. Wenn man sieht was Union Berlin investiert, dann müssen wir daraus lernen" , sagte Terzic.