Der VfL Bochum hat im Pokal am Dienstag (29.10.2019) dem deutschen Meister Bayern München lange Paroli geboten, musste sich jedoch am Ende mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Alle drei Tore erzielten Münchner: Alphonso Davies traf nach 36 Minuten ins eigene Tor. Serge Gnabry (83.) und Thomas Müller (89.) drehten die Partie. Zudem verlor Bochum Verteidiger Armel Bella-Kotchap nach einer roten karte (88.). Bayern kam noch einmal mit einem blauen Auge davon, Bochum dagegen kann trotzdem Selbstvertrauen in die Liga mitnehmen.

Bochum auf Augenhöhe

Bereits nach ein paar Sekunden hatten die Gastgeber gegen den Favoriten die Führung auf dem Fuß, doch Simon Zoller rutschte die Kugel über den Fuß. Danach erarbeitete sich der Rekordmeister aus München - wie erwartet - ein spielerisches Übergewicht. Der VfL hielt mit Einsatzwille und Kampfkraft dagegen. So entwickelte sich durchaus eine Partie, indem kein Klassenunterschied zu sehen war.