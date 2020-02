Chancen auf beiden Seiten

Nach etwa 15 Minuten ohne nennenswerte Szenen hatte Verl die erste Möglichkeit der Partie, doch mit dem Flachschuss von Zlatko Janjic aus etwa 16 Metern hatte Berlins Keeper Rafal Gikiewicz keine Probleme. Bundesligist Union hatte mehr Ballbesitz, kam gegen die souveräne Verler Defensive zunächst aber zu keiner klaren Torchance. Erst in der 25. Minute tauchte Sebastian Andersson nach einem Steilpass frei vor SC-Torwart Robin Brüseke auf, doch der Berliner verfehlte deutlich - wohl auch, weil der Ball kurz vor dem Abschluss auf dem holprigen Rasen versprang.

Union versuchte immer wieder den Druck zu erhöhen, doch Verl suchte nach Ballgewinn den schnellen Weg nach vorne und blieb so gefährlich. Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte Berlin durch Christian Gentner (41.), dessen Schuss den linken oberen Torwinkel knapp verfehlte. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Verl noch einmal gefährlich: Janjic (44.) wurde durch Nico Hecker von der rechten Seite bedient und setzte einen Schuss aus der Drehung knapp über das Tor. Unter dem Strich war zwischen den Teams in der ersten Hälfte über weite Strecken kein Klassenunterschied erkennbar.

Weiter kein Klassenunterschied erkennbar

Zu Beginn der zweiten Hälfte wirkte Union wacher. Gentners (46.) Direktabnahme strich knapp am Verler Gehäuse vorbei und rüttelte den Regionalligisten wieder wach. Anschließend suchten beide Teams immer wieder den Weg nach vorne, ohne dabei zwingende Chancen zu erspielen. Ein zentraler Distanzschuss Gentners (59.) wehrte Brüseke ohne Mühe mit den Fäusten ab, auch der bei Berlin für Anthony Ujah eingewechselte Marius Bülter (62./65.) blieb glücklos. Auf der anderen Seite verfehlte Mehmet Kurt (68.) das Berliner Tor um mehrere Meter.

Mit zunehmender Spielzeit ließen auf dem tiefen Boden bei beiden Mannschaften die Kräfte etwas nach, die Partie blieb aber intensiv. Berlins Marcus Ingvartsen (81.) umkurvte nach gutem Pass von Bülter SC-Keeper Brüseke, traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz. In der 86. Minute war Brüseke chancenlos, als Robert Andrich den Ball an der Strafraumkante perfekt traf und ihn oben rechts in den Winkel hämmerte.