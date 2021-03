Kiel lässt nach der Pause nichts mehr anbrennen

Nach der Pause spielte Kiel souverän seinen Stiefel runter und kontrollierte die Partie. Essen rannte immer wieder unermüdlich an, kam gegen die gute Kieler Defensive aber einfach nicht zum Abschluss. Erst in der 86. Minute hatte Heber nach einer Ecke eine der raren Essener Chancen, köpfte aber am Tor vorbei. Stattdessen sorgte der eingewechselte Joshua Mees mit dem Treffer zum 3:0 kurz vor Spielende endgültig für die Entscheidung.

RWE wäre erst der zweite Regionalligist in einem Pokalhalbfinale gewesen - bisher hat das nur der 1. FC Saarbrücken im Vorjahr geschafft.