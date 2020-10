" Das hat von der ersten bis zur letzten Minute nicht nach fünfter Liga ausgesehen ", sagte Müller. " Sie haben das sehr gut gemacht. Kompliment ", lobte Flick. Dürens Präsident Wolfgang Spelthahn saugte die Komplimente in sich auf und platzte fast vor Stolz. " Ich habe noch bis tief in die Nacht Kommentare gelesen ", sagte Spelthahn am Freitagmorgen: " Wir kamen sehr gut weg. Sogar aus den USA, wo das Spiel auch zu sehen war, gab es positive Rückmeldungen. "

Spelthahn: " Habe mich zusammengerissen "

Auch für den 57-Jährigen, der nach eigener Auskunft seit 55 Jahren Bayern-Fan ist und seit 35 Jahren Mitglied, war es ein unvergesslicher Abend. " Ich war schon einige Male in der Allianz Arena gewesen. Aber ich habe noch nie im Ehrengast-Bereich gesessen ", sagte der Landrat des Kreises Düren, der im Spielschal beider Vereine zwischen den Bayern-Bossen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß saß und mit ihnen scherzte. " Ich habe mich ertappt, dass ich fast bei den Bayern-Toren gejubelt hätte", sagte Spelthahn lachend .

Zurück in den Alltag: Aufstieg das große Ziel

Die große Aufgabe sei es jetzt, " dieses besondere Ereignis in positive Energie umzuwandeln und behutsam in den Alltag zu finden. Damit wir unser eigentliches Ziel, den Aufstieg in die Regionalliga, durch dieses unvergessliche Sonder-Ereignis nicht gefährden. " Dabei könnte helfen, dass der Underdog nicht nur durch sein Auftreten und die fast schon waghalsige Pressing-Taktik von Trainer Giuseppe Brunetto Sympathien gewann, sondern auch ein beachtliches Ergebnis holte.

Das Ziel, weniger Gegentore zu kassieren als der große FC Barcelona (2:8) oder der FC Schalke 04 (0:8) wurde locker erreicht. Sogar die erste Chance im Spiel hatten die Dürener nach wenigen Sekunden durch Marc Brasnic. Dass es gegen eine deutlich schwächer besetzte Bayern-Mannschaft war, trübte diesen Erfolg nur unwesentlich.

Weber: "Es war eine Ehre, hier zu spielen"

" Es war eine Ehre, hier zu spielen ", sagte Müller-Fan Weber. Trainer Brunetto war aber " auch froh, dass es vorbei ist. Dieser Medienrummel ist ja kein Alltag für uns. " Das freilich sah Torhüter Kevin Jackmuth nach dem " Erlebnis für die Ewigkeit " anders. "Och", sagte er, auf die Aussage des Trainers angesprochen: " Ich könnte mich dran gewöhnen. "

dpa | Stand: 16.10.2020, 12:14