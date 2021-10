Die elf Tage von Leverkusen - Krise unterm Kreuz

Enttäuschung ist "sehr groß"

Vier Spiele sind die Rheinländer nun ohne Sieg. Erst die Klatsche gegen Rekordmeister München (1:5), zwei verschenkte Siege in Sevilla (1:1) und beim Derby in Köln (2:2) und nun die Blamage gegen die Badener im eigenen Stadion. " Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß. Das ist schwierig zu verarbeiten" , gab Abwehrchef Jonathan Tah zu.

In der vergangenen Spielzeit hatte Leverkusens sportlicher Absturz ganz ähnlich begonnen, nach einem 1:2 gegen die Bayern am 13. Spieltag nämlich. Am Ende musste sich der ambitionierte Klub mit Rang sechs begnügen.

Auch deswegen sei die kommende Aufgabe in der Bundesliga am Samstag gegen den VfL Wolfsburg enorm wichtig für das Selbstvertrauen. " Dass wir gar nicht anfangen, darüber zu reden, dass wir in einem Loch sind ", so Tah. Bayer müsse " das jetzt so schnell wie möglich abschütteln " und " Schlüsse aus den Spielen ziehen ", meinte der 25-Jährige, der vor allem auf die " fehlende Effizienz " vor dem gegnerischen Tor hinwies.

Chancenverwertung frustriert auch den Trainer