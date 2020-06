Sportchef Rudi Völler hofft auf zumindest ein paar Zuschauer im Finale. In dem " riesigen Stadion " in Berlin könne man " ein kleines Zeichen " setzen, sagte Völler mit Blick auf das Endspiel am 4. Juli. In der Bundesliga zählt der Einlass von Zuschauern wohl nicht zu den möglichen Lockerungen, die derzeit diskutiert werden.

Völler gibt Hoffnung auf Zuschauer nicht auf