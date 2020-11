DFB-Pokal-Auslosung: Derby zwischen Essen und Düsseldorf

Die Auslosung der zweiten DFB-Pokal-Runde am Sonntag hat in der Sportschau ein Niederrhein-Derby ergeben. Regionalligist Rot-Weiß Essen empfängt den benachbarten Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Schalke 04, dass erst unter der Woche gegen Schweinfurt im Nachholspiel die zweite Runde perfekt gemacht hatte, muss zum Regionalligisten SSV Ulm. Die Ulmer hatten in der ersten Runde Zweitligist Aue ausgeschaltet.

BVB mit leichtem Los, Bayer gegen Frankfurt

Ebenfalls einen Amateurklub erwischte Borussia Mönchengladbach mit dem SV Elversberg. Auch Elversberg hatte einen Zweitligisten mit dem FC St. Pauli aus dem Wettbewerb geworfen. Vizemeister Borussia Dortmund muss nach Braunschweig reisen. Ein Bundesliga-Duell gibt es für Bayer Leverkusen, die den letztjährigen Halbfinalisten Eintracht Frankfurt begrüßen dürfen.