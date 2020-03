Bayer Leverkusen trifft im Halbfinale des DFB-Pokals auf den Fußball-Regionalligisten Saarbrücken. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntag (08.03.2020).

" Wir freuen uns auf das Halbfinale. Die Chance ist natürlich nicht ganz so groß, wenn man sieht, was Leverkusen derzeit abliefert ", sagte Saarbrückens Geschäftsführer David Fischer in der ARD. " Es wird ein großer Pokalabend, jeder freut sich darauf. Vielleicht hat Leverkusen einen ganz, ganz schlechten Abend. "

Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Pokal - die Auslosung der Halbfinal-Spiele . Sportschau. . 16:20 Min. . Verfügbar bis 08.03.2021. Das Erste.

NRW -Schreck Saarbrücken

Saarbrücken ist der erste Viertligist, der es in das Halbfinale des DFB-Pokals geschafft hat. Auf dem Weg ins Halbfinale hatte der Verein unter anderem die beiden Bundesligisten aus NRW Fortuna Düsseldorf und 1. FC Köln aus dem Wettbewerb geworfen.

Aufgrund des Umbaus des Ludwigsparkstadions trägt Saarbrücken seine Heimspiele im Hermann-Neuberger-Stadion im benachbarten Völklingen aus. Fischer erklärte, der Verein bemühe sich, auch das Halbfinale dort spielen zu können.

Beide Spiele live in der ARD

Im zweiten Halbfinale trifft Bayern München auf Eintracht Frankfurt. Im Finale 2018 gewannen die Frankfurter 3:1. Gespielt wird am 21. und 22. April. Beide Spiele werden live in der ARD übertragen. Das Finale findet am 23. Mai traditionell im Berliner Olympiastadion statt.

Stand: 08.03.2020, 17:19