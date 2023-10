Als erstes Los des Abends wurde Viktoria Köln gezogen. Der Drittligist empfängt in der zweiten DFB-Pokalrunde den Erstligisten Eintracht Frankfurt. "Wir sind der Underdog, wir genießen das Spiel und dann schauen wir, was dabei rauskommt" , freute sich Stephan Küsters, Sportlicher Leiter der Viktoria, in der Sportschau über das Los. Ob die Partie im Sportpark Höhenberg oder im großen Stadion in Köln-Müngersdorf ausgetragen wird, sei noch offen, sagte Küsters. Die Viktoria hatte in der ersten Runde Werder Bremen ausgeschaltet.

Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss beim Drittligisten SpVgg Unterhaching antreten. "Wir rechnen uns kleine Chancen aus" , sagte der Unterhachinger Spieler Markus Schwabl.