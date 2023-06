Mit der Partie des Zweitligaabsteigers Arminia Bielefeld gegen den Erstligisten VfL Bochum gibt es in der 1. Runde auch ein NRW-Duell. Das ergab die Auslosung am Sonntag (18.06.2023) im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Losfee der 32 Partien war dieses Mal die Stabhochspringerin Sarah Vogel von Eintracht Frankfurt.