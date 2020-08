Die Angst vor dem hoch ansteckenden Virus und der ehrenamtlich kaum zu bewältigende Aufwand, ein kleines Stadion den Hygienebestimmungen folgend für ein einziges Spiel umzurüsten, hat neun Amateurvereine dazu bewogen, auf das Heimrecht gegen einen Profiklub zu verzichten.

Spelthahn: " Hätten vieles umbauen müssen "

Der Deutsche Fußball-Bund genehmigte in dieser schwierigen Zeit diese normalerweise verbotene Maßnahme. " Maximal 300 Menschen hätten sich bei uns im Stadion möglicherweise aufhalten dürfen. Dafür hätten wir aber vieles umbauen und das Gelände weiträumig absperren müssen ", beschreibt Spelthahn, der auch Landrat des Kreises Düren ist, die Problematik.

"Rückspiel" in Freundschaft

Und so habe man mit dem FC Bayern in guten Gesprächen eine gute Lösung gefunden, ein "Rückspiel" in Freundschaft in Düren inklusive. Einen solchen Auftritt in Bremen hat auch der FC Oberneuland mit Borussia Mönchengladbach ausgehandelt.